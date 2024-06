Genève : La plateforme “Morocco Jobs Accelerator” au centre d’une réunion entre M. Sekkouri et la DG du Forum économique mondial

vendredi, 14 juin, 2024 à 16:14

Genève – La plateforme “Morocco Jobs Accelerator” a été au cœur d’une réunion tenue, jeudi à Genève, entre le ministre de l’Inclusion économique, de la Petite entreprise, de l’Emploi et des Compétences, Younes Sekkouri, et la directrice générale du Forum économique mondial, Saadia Zahidi.

La réunion a porté sur les aspects de la coopération entre les deux parties dans le cadre des expériences actuellement fournies par cette plateforme, fruit d’un partenariat unique entre le Royaume et le Forum économique mondial et qui traite de questions comme l’entrepreneuriat et l’insertion des jeunes ne disposant pas d’un niveau d’enseignement et de formation adéquat.

Cette initiative ambitieuse constitue un cadre expérimental et normatif pour les expériences internationales. Elle vise à résoudre les problèmes structurels du marché du travail, notamment en ciblant les jeunes qui ne sont ni scolarisés ni en formation.

Un accord a été signé le 31 mai dernier à Marrakech entre les différentes parties prenantes pour la mise en œuvre de ce projet pionnier à l’échelle mondiale.

En 2023, M. Sekkouri avait déjà signé un mémorandum d’entente avec la directrice générale du Forum économique mondial à Genève, pour développer des projets à fort impact en partenariat avec des acteurs locaux.

La réunion de travail a également permis de s’entretenir sur des sujets d’intérêt commun, notamment l’analyse des tendances mondiales en matière d’emploi et de travail.

La rencontre du ministre avec les dirigeants du Forum économique mondial à Genève intervient en marge de sa participation en tant que représentant du Maroc à la Conférence internationale du travail organisée par l’Organisation internationale du travail et au Forum des dirigeants mondiaux de la Conférence des Nations Unies sur le commerce et le développement (CNUCED).