Le gouvernement adopte un projet de décret relatif à la création d’une direction provisoire pour superviser l’aménagement de la RN n°1 entre Tiznit et Dakhla

jeudi, 23 mars, 2023 à 17:35

Rabat – Le Conseil de gouvernement a adopté jeudi le projet de décret 2.23.107 modifiant et complétant le décret 2.17.321 portant création d’une direction provisoire au sein du ministère de l’Équipement, du transport, de la logistique et de l’eau, chargée de superviser les travaux d’aménagement de la route nationale N.1, reliant Tiznit et Dakhla.

Ce projet de décret s’inscrit dans le sillage de la création, du 1er juin 2017 au 1er juin 2022, d’une direction provisoire au ministère de l’Équipement, du transport, de la logistique et de l’eau, pour superviser les travaux d’aménagement de la route nationale N.1 entre Tiznit et Dakhla, a indiqué le ministre délégué chargé des relations avec le parlement, porte-parole du gouvernement, Mustapha Baitas, lors d’un point de presse à l’issue du Conseil.

Ce projet a nécessité la réalisation des travaux de la rocade de la ville de Laâyoune sur 7 km, y compris la construction d’un pont d’une longueur de 1.725 mètres sur Oued Sakia El Hamra et d’un pont à l’entrée nord de la ville de Laâyoune, ce qui a entraîné une prolongation de la durée d’achèvement des travaux d’aménagement de la route nationale 1 entre Tiznit et Dakhla, a-t-il expliqué.

Ledit projet vise à modifier et à compléter les dispositions du décret N 2.17.321 en vue de proroger le mandat de la direction provisoire chargée de superviser la réalisation des travaux d’aménagement de la RN 1 entre Tiznit et Dakhla jusqu’au 31 décembre 2024, tout en précisant les missions dévolues à la Direction pour accompagner les deux projets précités, a-t-il ajouté.