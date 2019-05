Le gouvernement appréhende la deuxième moitié de son mandat avec détermination pour plus de réalisations

jeudi, 30 mai, 2019 à 21:19

Rabat – Le gouvernement appréhende la deuxième moitié de son mandat avec détermination, volonté et une plus large coopération, dans l’optique d’accomplir davantage de réalisations au profit des citoyens et de la Patrie, a indiqué, jeudi à Rabat, le Chef du gouvernement, Saâd Dine El Otmani.