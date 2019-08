Le gouvernement continue de prendre les mesures nécessaires pour mener à bien les chantiers de la protection sociale

jeudi, 29 août, 2019 à 17:46

Rabat – Le chef du gouvernement, Saâd Dine El Otmani, a assuré jeudi que l’exécutif continue de prendre les mesures nécessaires pour le parachèvement des chantiers de la protection sociale et la mise en oeuvre des dispositions relatives à l’accord social signé le 25 avril entre le gouvernement, les centrales syndicales les plus représentatives et la Confédération Générale des Entreprises du Maroc (CGEM).

Le chef du gouvernement, qui s’exprimait à l’ouverture des travaux du Conseil de gouvernement, a rappelé les hautes instructions royales contenues dans les deux derniers discours royaux, qui mettent l’accent sur les questions sociales et appellent à remédier à certaines défaillances pour élargir la couverture sanitaire et améliorer les services sociaux.

M. El Otmani a assuré que le Conseil de gouvernement examinera un certain nombre de textes à caractère social, ajoutant que l’exécutif s’engage à respecter tous les engagements pris dans le cadre de son programme gouvernemental, dans un cadre de travail collectif et participatif impliquant l’ensemble des partenaires sociaux et économiques.

Le chef du gouvernement a expliqué qu’en tête de ces textes figure le projet de loi portant création de la Fondation des Oeuvres Sociales des fonctionnaires et auxiliaires des collectivités territoriales, “une revendication très attendue par les employés et les syndicats”, soulignant que ce projet, qui devra offrir des services de logement, de soins de santé, de couverture médicale complémentaire… à environ 150.000 personnes, a déjà été discuté.

M. El Otmani a indiqué que le décret portant augmentation des allocations familiales de 200 à 300 dirhams au profit des salariés, et qui nécessitera une enveloppe financière supplémentaire de 2,5 milliards de dirhams, intervient dans le cadre de la mise en oeuvre de l’accord social, ajoutant que “ce chantier social important contribuera à soutenir le pouvoir d’achat des salariés du secteur privé”.

Le chef du gouvernement a, par ailleurs, souligné que le Conseil s’est attelé à identifier et à publier une liste des catégories et de sous-catégories de professions destinées à bénéficier de cette couverture sociale, ajoutant que des décrets seront publiés au cours de la semaine à venir pour permettre au premier groupe de professions libérales et des travailleurs indépendants non salariés de bénéficier de l’extension de la couverture sociale.