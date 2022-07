Le gouvernement finalise un programme d’intervention visant à atténuer les répercussions des feux de forêt (Baitas)

jeudi, 21 juillet, 2022 à 17:36

Rabat – Un programme d’intervention visant à atténuer les répercussions des feux de forêt déclarés dans les régions de Tanger-Tétouan-Al Hoceima et Fès-Meknès est en cours de finalisation par le gouvernement, a affirmé, jeudi à Rabat, le ministre délégué chargé des Relations avec le parlement, porte-parole du gouvernement, Mustapha Baitas.

Lors d’un point de presse à l’issue du Conseil de gouvernement, M. Baitas a indiqué que l’inventaire et la collecte des données sur terrain ont été achevés, notant que le gouvernement apporte les dernières retouches à un programme d’intervention comprenant des mesures et des procédures d’urgence et de sécurité pour atténuer les effets de ces incendies sur l’activité agricole et forestière, ainsi que pour fournir l’aide à la population locale affectée.

Il a, en outre, fait savoir que tous les foyers d’incendies ont été maîtrisés et les populations locales sinistrées ont été secourues et leurs biens mis à l’abri, et ce grâce à l’efficacité des équipes d’intervention, à la mobilisation des moyens terrestres et aériens, et aux efforts de tous les acteurs sur terrain.

Les incendies ont ravagé environ 10.560 hectares de forêts dans les provinces de Larache, Ouezzane, Tétouan, Chefchaouen, Taza et Al Hoceima, a-t-il rappelé.