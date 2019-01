Le gouvernement fixe les modalités d’application des dispositions de la loi sur le service militaire

jeudi, 24 janvier, 2019 à 19:41

Rabat – Le Conseil de gouvernement, réuni jeudi sous la présidence du Chef du Gouvernement, a approuvé un projet de décret fixant les modalités d’application des dispositions de la loi N°44.18 relative au service militaire.

Ce projet de décret, présenté par le ministre délégué auprès du Chef du gouvernement, chargé de l’administration de la défense nationale, vise à déterminer les méthodes de recensement, de sélection et d’insertion des conscrits pour le service militaire, et la procédure d’octroi des dérogations à ce service, a indiqué le ministre délégué chargé des relations avec le parlement et la société civile, porte-parole du gouvernement, Mustapha El Khalfi, dans un communiqué lu lors d’un point de presse à l’issue du Conseil.

Ce texte vise également à déterminer la procédure d’inscription spontanée au service militaire pour les femmes et les citoyens marocains résidant à l’étranger, a ajouté M. El Khalfi, notant que le Conseil a décidé, après examen, d’approuver ce texte en vue sa présentation au Conseil des ministres.