Le gouvernement a honoré la plupart des engagements convenus lors du dialogue social (Sekkouri)

jeudi, 6 octobre, 2022 à 20:17

Rabat – Le gouvernement s’est acquitté de la plupart de ses engagements sociaux pris dans le cadre de l’accord tripartite signé avec les centrales syndicales les plus représentatives et la Confédération générale des entreprises du Maroc, a affirmé, jeudi à Rabat, le ministre de l’Inclusion économique, de la Petite entreprise, de l’Emploi et des Compétences, Younes Sekkouri.