Le gouvernement s’attellera à la mise en œuvre progressive des recommandations du rapport de la Cour des comptes (M. Baitas)

mercredi, 8 mars, 2023 à 17:59

Rabat – Le gouvernement œuvrera à la mise en œuvre progressive des différentes recommandations contenues dans le rapport de la Cour des comptes au titre de l’exercice 2021, a assuré, mercredi à Rabat, le ministre délégué chargé des Relations avec le Parlement, porte-parole du gouvernement, Mustapha Baitas.

“Le gouvernement est en train d’examiner ce rapport, qui s’inscrit dans le cadre des efforts du Maroc visant à contrôler la gestion publique et qui converge avec les efforts de l’Exécutif en matière de lutte contre la corruption”, a indiqué M. Baitas en réponse aux questions des journalistes lors d’une conférence de presse tenue à l’issue de la réunion hebdomadaire du Conseil de gouvernement.

Il a expliqué, dans ce contexte, que le gouvernement prendra en considération les recommandations relatives à l’amélioration de la gestion publique, adressées à tous les départements gouvernementaux inclus dans le rapport, notant que le rapport fera également l’objet de discussions au Parlement, notamment au sein de la Commission de contrôle des finances publiques.

La Cour des comptes a rendu public mardi un rapport annuel sur ses activités et celles des cours régionales des comptes au titre de l’année 2021.

L’élaboration de ce rapport s’inscrit dans la nouvelle approche adoptée dans le cadre des orientations stratégiques des juridictions financières pour la période 2022-2026, visant à améliorer le contenu et la lisibilité dudit rapport et à rehausser sa fonction afin d’en faire, en plus de son rôle de mécanisme de consécration du principe de reddition des comptes, un outil d’orientation, d’accompagnement, d’aide à la prise de décision, d’amélioration de la performance et d’anticipation des risques potentiels.

Le rapport inclut, pour la première fois, les résultats des missions de suivi, par les juridictions financières, de la mise en œuvre des grandes réformes structurelles dans lesquelles le Royaume s’est engagé, tout en incitant les parties concernées à la maîtrise des risques liés à la gouvernance de ces chantiers, à l’accélération du rythme de leur mise en œuvre et à l’accroissement de leur impact.