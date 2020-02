Le gouvernement s’emploie activement pour réussir les projets de réforme des études médicale

mardi, 25 février, 2020 à 23:42

Rabat- Le gouvernement s’emploie activement pour faire réussir les projets de réforme des études médicales, a affirmé, mardi à Rabat, le chef du gouvernement, Saad Dine El Otmani.

Dans une allocution à l’occasion des travaux de la commission mixte chargée de la réforme du système des études médicales, M. El Otmani a indiqué que cette commission, créée l’année dernière, s’est chargée d’ouvrir la voie à l’échange et au dialogue sur la réforme des études médicales au Maroc, à travers l’établissement d’un diagnostic de ses points forts et de ses points faibles et lacunes.