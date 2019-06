Le gouvernement tient à interagir positivement avec les différentes institutions constitutionnelles

mercredi, 26 juin, 2019 à 16:49

Rabat – Le Chef du gouvernement Saâd Dine El Otmani a réaffirmé, mercredi à Rabat, l’attachement du gouvernement à interagir positivement avec l’ensemble des institutions constitutionnelles ainsi qu’avec leurs recommandations et avis qui intéressent différents domaines et sujets de grande importance pour l’économie et les citoyens.