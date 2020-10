Le gouvernement veille à assurer un environnement favorable à l’autonomisation des femmes marocaines (M. El Otmani)

samedi, 10 octobre, 2020 à 15:25

Rabat – Le gouvernement veille à assurer un environnement culturel, social, juridique et économique favorable à l’autonomisation des femmes et des filles au Maroc, a souligné samedi à Rabat, le chef du gouvernement, Saâd Dine El Otmani.

Présidant le forum international sur les efforts du Royaume du Maroc en matière d’autonomisation économiques des femmes et des filles du Maroc, organisé à l’initiative du ministère de la solidarité, du développement social, de l’égalité et de la famille, à l’occasion de la journée nationale de la femme marocaine (10 octobre), le chef du gouvernement a relevé que l’exécutif veille à assurer un environnement culturel, social, juridique et économique favorable à l’autonomisation des femmes et des filles du Maroc, notant qu’une mobilisation des efforts de la part de toutes les parties prenantes est de mise pour la concrétisation des ambitions gouvernementales.