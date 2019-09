Le Guatemala veut renforcer ses liens de coopération avec le Maroc

vendredi, 20 septembre, 2019 à 15:31

Rabat – Le gouvernement de la République du Guatemala est disposé à renforcer ses liens de coopération avec le Maroc, a indiqué, vendredi à Rabat, le vice-ministre des Relations extérieures du Guatemala, Luis Fernando Carranza Cifuentes.

“Je tiens à renouveler la disposition de mon pays à renforcer les liens de coopération avec le Royaume du Maroc”, a déclaré M. Carranza Cifuentes lors d’un point de presse à l’issue d’une rencontre avec le ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale, M. Nasser Bourita.

Il a également précisé que ses entretiens avec M. Bourita ont été l’occasion d’aborder les questions d’intérêt commun et d’examiner les moyens de consolider la coopération bilatérale, par le biais, notamment, de l’augmentation des échanges commerciaux et des investissements et l’affermissement du soutien mutuel au sein des fora multilatéraux.

Par ailleurs, le responsable guatémaltèque s’est félicité des efforts de Sa Majesté le Roi Mohammed VI en faveur de la paix, de la stabilité et du développement de la région.