Habitat: La co-organisation maroco-sénégalaise du FOMAHDU à Dakar, une belle image de la coopération Sud-Sud (Abdelahad Fassi-Fehri)

samedi, 7 avril, 2018 à 17:20

Dakar – La co-organisation par le Maroc et le Sénégal du deuxième Forum ministériel africain sur l’habitat et le développement urbain (FOMAHDU), prévu en octobre prochain à Dakar, reflète une belle image de la coopération Sud-Sud, a assuré, samedi dans la capitale sénégalaise, le ministre de l’Aménagement du territoire national, de l’Urbanisme, de l’Habitat et de la Politique de la ville, M. Adelahad Fassi-Fehri.