La HACA veille au respect du pluralisme des courants d’idées et d’opinions dans le domaine audiovisuel

lundi, 4 juin, 2018 à 20:53

Rabat – Le ministre de la Culture et de la Communication, Mohamed El Aaraj a indiqué, lundi à Rabat, que la Haute autorité de la Communication audiovisuelle (HACA) veille au respect du pluralisme des courants d’idées et d’opinions dans le domaine audiovisuel et au respect du droit à l’information dans le domaine audiovisuel, et ce dans le cadre du respect des principales valeurs civilisationnelles et lois du Royaume.