IDARATHON entend créer un esprit de créativité et d’innovation dans l’administration publique (Mme Mezzour)

vendredi, 2 décembre, 2022 à 13:16

Salé – La 2ème édition de IDARATHON entend accélérer la transformation numérique et créer un esprit de créativité et d’innovation dans l’administration publique a souligné, vendredi à Salé, la ministre déléguée chargée de la Transition numérique et de la Réforme de l’administration, Ghita Mezzour.