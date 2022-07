Les relations entre le Maroc et le Royaume-Unis appelées à se hisser au plus haut niveau (ministre britannique)

jeudi, 28 juillet, 2022 à 12:52

Rabat – Les relations déjà “distinguées” entre le Maroc et le Royaume-Uni sont appelées à se hisser au plus haut niveau, a souligné, mercredi à Rabat, Lord Tariq Ahmad, ministre d’État britannique aux Affaires étrangères pour l’Asie du Sud et du Centre, l’Afrique du Nord, l’ONU et le Commonwealth, actuellement en visite de travail au Maroc.