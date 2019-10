Installation de Driss Ouaouicha, ministre délégué chargé de l’Enseignement supérieur et de la recherche scientifique

jeudi, 10 octobre, 2019 à 18:59

Rabat- La cérémonie d’installation de M. Driss Ouaouicha, que SM le Roi Mohammed VI a nommé ministre délégué auprès du ministre de l’Éducation nationale, de la formation professionnelle, de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique, chargé de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique, s’est déroulée jeudi à Rabat.

Présidant la cérémonie, le ministre de l’Éducation nationale, de la formation professionnelle, de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique, Said Amzazi, a félicité M. Ouaouicha pour la confiance royale placée en sa personne, lui souhaitant plein succès dans l’accomplissement de ses fonctions.

Ont pris part à cette cérémonie l’ex-secrétaire d’État chargé de la formation professionnelle, Mohammed Rherras, et l’ex-secrétaire d’État chargé de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique, Khalid Samadi.

M. Amzazi a également considéré que le remaniement ministériel de mercredi intervient à un moment où l’école marocaine se place au cœur du projet sociétal et de développement et où le système d’éducation, de formation et de recherche scientifique vit au rythme d’une réforme aussi profonde qu’ambitieuse.

Dans un tel contexte, les rôles de l’école s’avèrent d’une importance capitale pour mener à bien le chantier du Modèle de développement, a-t-il dit, notant que le remaniement vient justement répondre à l’appel royal visant à donner un nouvel élan aux chantiers de développement économique et social.

Par la même occasion, le ministre a exprimé ses remerciements à MM. Rherras et Samadi pour les efforts sincères qu’ils ont déployés au service du secteur de l’enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de la formation professionnelle, particulièrement la mise en œuvre de la réforme des établissements universitaires et des centres de formation.

Le nouveau ministre délégué chargé de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique s’est dit, de son côté, fier de sa nomination, tout en se félicitant de l’approche holistique adoptée en vue de relever les défis auxquels fait face le secteur de l’éducation et de la formation.

Il a dans ce contexte fait part de sa détermination à aller de l’avant dans la promotion du système de l’éducation et de la formation dont les défis sont les mêmes que ceux des universités à travers le monde.

La force des grandes universités consiste à s’inspirer des nouvelles idées et d’œuvrer selon une approche participative en vue d’apporter des contributions substantielles à l’œuvre de développement sociétal, a fait observer M. Ouaouicha.