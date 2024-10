Installation de M. Adib Benbrahim, Secrétaire d’Etat chargé de l’Habitat

jeudi, 24 octobre, 2024 à 12:59

Rabat – La cérémonie d’installation de M. Adib Benbrahim, que SM le Roi Mohammed VI a nommé Secrétaire d’Etat auprès de la ministre de l’Aménagement du Territoire national, de l’Urbanisme, de l’Habitat et de la Politique de la Ville, chargé de l’Habitat, a été organisée, jeudi à Rabat, en présence de la ministre de tutelle, Fatima Ezzahra El Mansouri.

S’exprimant à cette occasion, M. Benbrahim a affirmé l’importance du secteur de l’Habitat, soulignant son caractère prioritaire au sein du programme gouvernemental.

En outre, il a précisé que le programme gouvernemental vise à soutenir l’accès de l’ensemble des citoyens à un logement adéquat et à renforcer leur pouvoir d’achat, indiquant qu’il travaillera, aux côtés de la ministre de l’Aménagement du Territoire national, de l’Urbanisme, de l’Habitat et de la Politique de la Ville, à la mise en œuvre du Programme d’aide au logement et des autres chantiers connexes.