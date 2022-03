Intenses activités de M. Nizar Baraka lors du 9-ème Forum Mondial de l’Eau

jeudi, 24 mars, 2022 à 0:02

L’Association des Amis du Maroc en Argentine (ASAMIMARG) a salué, mercredi, « la nouvelle étape, plus constructive et harmonieuse, qui s’ouvre dans les relations entre l’Espagne et le Maroc », après la reconnaissance par Madrid de l’initiative d’autonomie au Sahara comme « la base la plus sérieuse et la plus crédible pour résoudre ce différend ».