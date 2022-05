Jeunesse : M. Bensaid s’entretient avec son homologue bahreïni pour développer la coopération bilatérale

dimanche, 22 mai, 2022 à 11:41

Rabat – Le ministre de la Jeunesse, de la Culture et de la Communication, Mohamed Mehdi Bensaid, s’est entretenu avec le ministre de la Jeunesse et des Sports bahreïni, Ayman bin Tawfiq Al Moayyed, des moyens de développer la coopération bilatérale dans le secteur de la jeunesse.

Au cours de ces entretiens tenus jeudi par visioconférence, les deux parties ont affirmé la solidité et la profondeur des relations liant les deux pays sous la conduite de SM le Roi Mohammed VI et de Son frère SM le Roi Hamad Ben Issa Al Khalifa, ainsi que leur volonté de continuer à œuvrer au développement de ces relations et de les hisser à des niveaux supérieurs.

Les deux parties ont également discuté des moyens de renforcer la coopération bilatérale entre les deux pays frères, indique le ministère de la Jeunesse, de la Culture et de la Communication dans un communiqué.

Après avoir souligné que le Royaume du Maroc veille à consolider la coopération avec le Royaume de Bahreïn au service des aspirations des deux pays et peuples frères, M. Bensaid a présenté à son homologue bahreïni les programmes et projets sur lesquels œuvre son département, a ajouté le communiqué.

Pour sa part, le ministre bahreïni a présenté les plus importants programmes et initiatives que propose son pays au secteur de la jeunesse, ainsi que les plus importantes réalisations de la jeunesse bahreïnie dans divers domaines.

Ces entretiens ont ainsi été l’occasion pour les deux parties d’affirmer leur volonté de développer l’action commune dans le secteur de la jeunesse via un échange d’expertise et d’expériences, selon la même source.