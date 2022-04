La journée nationale de la diplomatie marocaine, une reconnaissance de l’engagement de SM le Roi pour la défense de la souveraineté du Royaume (Bourita)

mardi, 26 avril, 2022 à 18:32

Rabat – La célébration du 66ème anniversaire de la journée nationale de la diplomatie marocaine se veut un message de reconnaissance de l’engagement continu de Sa Majesté le Roi Mohammed VI et des efforts constants du Souverain pour la défense de la souveraineté nationale et la consolidation de la politique étrangère du Royaume, a souligné, mardi à Rabat, le ministre des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l’étranger, M. Nasser Bourita.

Dans une allocution de circonstance, M. Bourita a relevé que cette célébration qui se tient sous le thème “les développements positifs du processus de règlement du conflit artificiel au sujet du Sahara Marocain”, constitue également un message de gratitude à Sa Majesté le Roi Mohammed VI pour Ses actions inlassables en vue de la défense de l’intégrité territoriale du Royaume.

Il s’agit aussi de l’expression de la volonté de concrétiser la vision Royale stratégique de la politique étrangère marocaine et de renforcer le rayonnement du Maroc à l’échelle internationale, a affirmé le ministre.

La rencontre marquant cette célébration se veut l’occasion de mettre en avant toutes les réalisations de la diplomatie marocaine et les différents défis auxquels elle demeure confrontée, a-t-il estimé, notant qu’il s’agit également d’un espace de débat, à même de renforcer le dialogue autour de l’intégrité territoriale du Maroc.

La diplomatie marocaine qui doit être présente dans la formation, la pratique ou même dans le comportement individuel, est appelée à refléter les ambitions du Maroc et les aspirations de son peuple, conformément à la vision stratégique et pertinente de SM le Roi, a soutenu M. Bourita.

Pour sa part, le président du Club Diplomatique Marocain, Taieb Chaoudri a mis en évidence la symbolique de la célébration de la journée nationale de la diplomatie marocaine, qui constitue l’anniversaire de la promulgation par Feu SM Mohammed V du Dahir portant création du ministère des affaires étrangères.

Le Maroc célèbre sa diplomatie, à l’heure où elle réalise des percées notoires, sous la conduite éclairée de SM le Roi Mohammed VI, a-t-il indiqué, rappelant la reconnaissance par les Etats-Unis de la souveraineté pleine et entière du Maroc sur son Sahara ainsi que le message adressé à Sa Majesté le Roi par le Président du Gouvernement espagnol, Pedro Sánchez, qui considère l’initiative marocaine d’autonomie comme la base la plus sérieuse, réaliste et crédible pour la résolution du différend au sujet du Sahara Marocain.

En outre, M. Chaoudri a affirmé que le Maroc a toujours adhéré aux principes de bon voisinage, mettant l’accent sur le discours royal à l’occasion du 22ème anniversaire de la Fête du Trône dans lequel le Souverain a adressé une “invitation sincère à nos frères en Algérie, pour œuvrer de concert et sans conditions à l’établissement de relations bilatérales fondées sur la confiance, le dialogue et le bon voisinage”.

Il n’a pas manqué de mettre en exergue les efforts constants déployés par Sa Majesté le Roi Mohammed VI, Président du Comité Al-Qods, pour la défense de la cause palestinienne.

Organisée à l’initiative du Club Diplomatique Marocain en partenariat avec le ministère des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l’étranger, cette rencontre a connu la participation d’une parterre de chercheurs, académiciens et diplomates.