Ksar El Kébir: M. Akhannouch lance et visite plusieurs projets de développement agricole et rural

mercredi, 26 mai, 2021 à 20:17

Ksar El Kébir – Le ministre de l’Agriculture, de la pêche maritime, du développement rural et des eaux et forêts, Aziz Akhannouch, a lancé et visité, mercredi à Ksar El Kébir, plusieurs projets de développement agricole et rural, dans le cadre des plans Maroc Vert et Halieutis, ainsi que les stratégies “Génération Green” et “Forêts du Maroc 2020-2030”.