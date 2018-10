La coopération entre les médias du pourtour méditerranéen est susceptible de contribuer au renforcement du développement économique et social entre l’Europe et l’Afrique

vendredi, 26 octobre, 2018 à 17:47

Marrakech – L’établissement de passerelles de coopération et de partenariat entre les médias du pourtour méditerranéen est susceptible de contribuer au renforcement du développement économique et social entre l’Europe et l’Afrique, a affirmé, jeudi à Marrakech, le ministre délégué chargé de la Réforme de de l’Administration et de la Fonction publique, Mohamed Benabdelkader.