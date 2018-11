La diplomatie, outil primordial de rapprochement entre les peuples et les nations (M. El Otmani)

samedi, 3 novembre, 2018 à 13:48

Rabat- La diplomatie est un outil primordial de rapprochement entre les peuples et les nations et pour défendre les causes nationales, a indiqué, samedi à Rabat, le chef du gouvernement Saâd Dine El Otmani.