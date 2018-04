La lutte contre le terrorisme international nécessite une approche collective, coordonnée et multidimensionnelle (M. Loudiyi)

jeudi, 5 avril, 2018 à 16:17

Moscou- La lutte contre le terrorisme au niveau mondial nécessite une approche collective, coordonnée et multidimensionnelle englobant les aspects de la sécurité, du développement économique et de la lutte contre la précarité et la pauvreté, a affirmé, mercredi à Moscou, M. Abdellatif Loudiyi, ministre délégué auprès du Chef du gouvernement chargé de l’Administration de la défense nationale.