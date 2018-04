La moralisation du système judiciaire, une véritable passerelle vers la moralisation de la vie publique (M. Aujjar)

vendredi, 13 avril, 2018 à 13:56

Rabat, 13/04/2018 (MAP) – La moralisation du système judiciaire constitue une véritable passerelle vers la moralisation de la vie publique, vu le rôle crucial de la justice dans la protection des droits et des libertés, la stabilité des transactions et la stimulation des investissements pour le développement économique et social, a souligné, jeudi à Rabat, le ministre de la Justice, Mohamed Aujjar.