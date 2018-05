La Mosquée «Palestine» de Ben M’Sik reconstruite dans le cadre du programme national de mise à niveau des mosquées menaçant ruine (M. Toufiq)

vendredi, 25 mai, 2018 à 13:33

Ben M’Sik- La Mosquée «Palestine», inaugurée par Sa Majesté le Roi Mohammed VI, Amir Al-Mouminine, vendredi à la préfecture des arrondissements de Ben M’Sik, a fait l’objet de travaux de reconstruction dans le cadre du programme national de mise à niveau des mosquées menaçant ruine, a fait savoir le ministre des Habous et des Affaires islamiques, M. Ahmed Toufiq.

Sa Majesté le Roi, Amir Al-Mouminine, a bien voulu baptiser la nouvelle mosquée du nom de «Palestine» eu égard à la place qu’occupe la Palestine ainsi qu’Al-Qods Acharif dans le cœur du Souverain, a souligné le ministre dans une déclaration à la presse.

Cet édifice religieux, dont l’édification date des années cinquante du siècle dernier, a été reconstruit par le ministère des Habous et des Affaires islamiques selon les normes architecturales marocaines authentiques, avec une enveloppe budgétaire de 14 millions de dirhams, a-t-il indiqué.

Construite sur un terrain de 2.056 m2, cette mosquée d’une capacité de plus de 1.630 fidèles, dispose de toutes les commodités nécessaires aux fidèles et aux préposés religieux. Elle abrite ainsi deux salles de prière (hommes et femmes), une bibliothèque, une salle polyvalente, des logements pour l’Imam et le Muezzin et des commerces.