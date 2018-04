La première année du mandat du gouvernement a été celle d’édification (M. El Othmani)

jeudi, 26 avril, 2018 à 15:00

Rabat – Le Chef du gouvernement, Saâd Eddine El Othmani, a indiqué, jeudi à Rabat, que la première année du mandat de son cabinet a été “une année de construction et d’édification”, notant que l’équipe gouvernementale a travaillé dans un climat marqué par la concertation, la collaboration et l’action commune.

S’exprimant à l’ouverture de la réunion hebdomadaire du Conseil de gouvernement, M. El Othmani a souligné que le 26 avril coïncide avec le 1er anniversaire de l’investiture du gouvernement au Parlement, notant que cette première année a été riche en réalisations.

Il a tenu à remercier, à cette occasion, les cadres des administrations qui ont accompagné l’action gouvernementale, ainsi que tous les membres du gouvernement qui travaillent dans un climat empreint d’un haut niveau de concertation, de collaboration et d’action commune.

M. El Othmani a ajouté que les résultats de cette action seront perceptibles dès l’année prochaine, faisant savoir que les membres du gouvernement vont tenir vendredi une réunion consacrée à l’examen et à l’évaluation du bilan de l’année écoulée.

Le Chef du gouvernement a appelé à s’arrêter sur les volets et domaines dans lesquels l’action gouvernementale est susceptible d’être développée et améliorée, rappelant le grand intérêt que porte le gouvernement à la promotion de l’entreprise et à la résolution de ses problèmes.

Il a exprimé, à cet égard, sa satisfaction quant à la modification du livre V du Code de commerce relatif au redressement des entreprises en difficultés, considérant que ce texte est à même d’améliorer la compétitivité de l’économie nationale et de l’entreprise en particulier.

Cette loi a notamment pour objectif d’aplanir les difficultés auxquelles font face les entreprises, de les aider à se redresser et d’initier les mesures nécessaires pour protéger l’entreprise, particulièrement les PME.