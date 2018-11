La présence du Prophète a toujours été visible et sensible dans tous les aspects de la vie quotidienne des Marocains

lundi, 5 novembre, 2018 à 7:32

Marrakech – La présence du Prophète Sidna Muhammad, (paix et salut de Dieu soient sur lui) a toujours été visible et sensible dans tous les aspects de la vie quotidienne des Marocains, a affirmé dimanche, à Marrakech, le ministre des Habous et des Affaires islamiques, Ahmed Toufiq.