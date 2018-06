La rencontre du ministre de l’Éducation nationale avec son homologue sud-coréen n’avait pas pour objectif d’ “importer” le modèle éducatif sud-coréen (mise au point)

vendredi, 1 juin, 2018 à 9:02

Rabat – La rencontre du ministre de l’Education nationale, de la Formation professionnelle, de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique Said Amzazi avec son homologue sud-coréen, dans le cadre de la visite officielle de la délégation menée par le Chef du gouvernement en Corée du Sud les 21 et 22 mai, n’avait pas pour objectif d’ “importer” le modèle éducatif sud-coréen au Maroc, a indiqué, jeudi soir, le ministère de l’Éducation nationale.