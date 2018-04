La réunion de Lâayoune, un message fort à la communauté internationale et aux adversaires de l’intégrité territoriale du Royaume (M. El Othmani)

lundi, 9 avril, 2018 à 14:21

Rabat, La rencontre nationale de mobilisation, tenue lundi à Laâyoune par les partis politiques et les composantes de la société civile, “est un message fort à l’adresse de la communauté internationale et des adversaires de l’intégrité territoriale du Royaume et traduit la mobilisation constante du peuple marocain en front uni pour la défense de la souveraineté du Maroc, sous la conduite de Sa Majesté le Roi”, a souligné lundi le Chef du gouvernement, M. Saâd Eddine El Othmani.

S’exprimant lors de cette rencontre, M. El Othmani a affirmé que la réunion de l’ensemble des partis politiques, majorité et opposition, des composantes de la société civile et des forces vives de la Nation et leur mobilisation pour la défense de la question de l’intégrité territoriale est “la meilleure réponse aux provocations et manœuvres des éléments du front du polisario dans la zone tampon”, réitérant le refus, total et catégorique, du Maroc de toutes les tentatives désespérées des séparatistes de s’implanter dans la région.

Le Maroc est déterminé à répondre aux manœuvres de certains éléments séparatistes dans la région tampon, a-t-il ajouté, notant que la réunion de Laâyoune est “un message fort qui traduit le consensus national et se veut la réponse idoine et unique contre toutes ces manœuvres.

La Royaume est “ferme” en ce qui concerne sa position au sujet de la question de l’intégrité territoriale qui suscite l’unanimité nationale, a-t-il insisté, faisant observer que le Maroc “annonce au monde entier qu’il s’organise en front unique pour mener une mission nationale claire”.

Après avoir affirmé que la défense de l’intégrité territoriale du Royaume n’intéresse pas uniquement l’Etat ou le gouvernement, M. El Othmani a indiqué que les partis politiques, les instances élues, la société civile et l’ensemble des composantes de la société marocaine réfutent les tentatives du front polisario visant à diffuser de fausses informations.

Le Maroc rejette la politique du fait accompli et se déclare prêt à toute éventualité du moment qu’il se base sur des fondements historiques et juridiques forts, a-t-il poursuivi, affirmant que le Royaume refuse tout changement dans la zone tampon qui avait pour objectif de réduire les tensions sous la supervision des Nations Unies.

“Le front des séparatistes a commis certains actes provocateurs qu’on ne peut tolérer et auxquels on va répondre avec toute la force et la fermeté requises”, a assuré le chef du gouvernement.

Il a également appelé l’ensemble des partis politiques et les forces vives de la nation à poursuivre leur action, considérant que la bataille menée concerne tous les Marocains qui demeurent mobilisés derrière Sa Majesté le Roi, notant que le lancement à Laâyoune d’une telle initiative est un véritable honneur, notamment en présence de notables de tribus et d’acteurs civils, politiques, économiques, sociaux et institutionnels.