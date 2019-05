L’activation des compétences propres et communes de la région, une priorité gouvernementale

lundi, 27 mai, 2019 à 19:01

Rabat – L’activation de l’exercice par la région de ses compétences propres et communes constitue une priorité pour le gouvernement et ses partenaires en la matière, a affirmé, lundi à Rabat, le Chef du gouvernement, Saâd Dine El Otmani.

Répondant à une question centrale sur “la politique contractuelle entre l’État et la région”, présentée par le groupe Authenticité et Modernité à la Chambre des représentants, lors de la séance mensuelle consacrée à la politique générale, M. El Otmani a indiqué que la relation contractuelle entre L’État et les régions est le prélude au parachèvement du projet de la régionalisation avancée lancé par le Maroc, sous la conduite éclairée de SM le Roi Mohammed VI, en tant que plate-forme d’intégration et de convergence entre les orientations stratégiques de l’État et les besoins de développement au niveau régional.