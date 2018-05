L’adhésion du Maroc à la CEDEAO, une valeur ajoutée pour le renforcement de la coopération Sud-Sud (ancien PM guinéen)

mercredi, 2 mai, 2018 à 14:40

Casablanca- L’adhésion du Maroc à la Communauté économique des Etats de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO) constituera, ”sans aucun doute”, une valeur ajoutée pour le renforcement des groupements régionaux et de la coopération Sud-Sud, notamment avec les pays africains, a affirmé l’ancien premier ministre guinéen et ex-Secrétaire général de la CEDEAO, Lansana Kouyate.

Dans une déclaration à la MAP, en marge de l’ouverture, mercredi à Casablanca, de la 6è édition de HUB Africa, plateforme des investisseurs et entrepreneurs du continent, M. Kouyate a fait observer que le Maroc a des liens ‘’très forts’’ avec la CEDEAO, en particulier, et l’Afrique en général.

Ce que le Maroc apportera de plus ‘’c’est d’abord la population”, a-t-il relevé, expliquant que le Royaume renforcera ainsi ce groupement, de plus de 300 millions d’habitants, avec ”une population de plus de 30 millions de personnes/consommateurs’’, a-t-il fait observer.

Le Maroc ”apportera surtout un plus” en matière de savoir-faire dans divers domaines notamment des infrastructures sans pour autant oublier les autres projets structurants lancés dans les pays de la CEDEAO, a-t-il ajouté, estimant que le Royaume ‘’fait déjà beaucoup en Afrique’’.

Le Maroc peut également ‘’apporter beaucoup’’ concernant les différentes normes et standards appliqués de façon sectoriels notamment dans les domaines de la politique étrangères et de la sécurité de la CEDEAO, groupement crée en 1975 et qui compte 15 pays après le retrait de la Mauritanie, a-t-il dit.

M. Lansana Kouyate a pris part à la cérémonie d’ouverture de cette 6è édition de HUB Africa coorganisée par ASMEX et l’Agence marocaine de développement des investissements et des exportations (AMDIE) et placée sous le Haut patronage de SM le Roi sur le thème “La diaspora africaine au service du développement du continent”.

Cette 6è édition est rehaussée par la participation d’une trentaine de délégations africaines, ainsi qu’une pléiade de ministres et de responsables africains de haut niveau.

Les participants débattront, durant deux jours, de différentes thématiques notamment “L’intégration du Maroc à la CEDEAO : un levier pour être le Hub Africa”, “La diaspora africaine au service du développement du continent”, ” Cyber sécurité au service du développement de la valeur de nos entreprises”, “Regards croisés d’entrepreneurs africains” et “La diplomatie économique Afrique du Maroc”.