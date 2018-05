L’Agence urbaine de Marrakech est appelée à doubler d’efforts pour orienter ses interventions vers les problématiques de développement liées à ses domaines d’intervention

mercredi, 9 mai, 2018 à 17:55

Marrakech – L’Agence urbaine de Marrakech est invitée plus que jamais à doubler d’efforts pour orienter ses interventions de manière à cibler les problématiques de développement liées à des domaines d’intervention et se positionner, ainsi, comme force de propositions, à même de faire face aux défis actuels et ceux à venir, a souligné mercredi à Marrakech, le ministre de l’Aménagement du territoire, de l’Urbanisme, de l’Habitat et de la Politique de la ville, M. Abdelahad Fassi Fihri.