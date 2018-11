L’amélioration du classement du Maroc dans le rapport Doing Business reflète l’accroissement de la confiance à l’égard du Royaume

jeudi, 1 novembre, 2018 à 17:00

Rabat – L’amélioration, en l’espace d’une seule année, de neuf places du classement du Maroc dans le rapport Doing Business de la Banque mondiale, se positionnant désormais à la 60ème place dans le monde, reflète l’accroissement de la confiance envers le Royaume et le développement de son climat des affaires, a souligné le chef du gouvernement, Saâd Dine El Otmani, jeudi à Rabat.

S’exprimant à l’ouverture de la réunion hebdomadaire du Conseil de gouvernement, M. El Otmani a indiqué que le gouvernement a fourni, au long des deux dernières années, des efforts “positifs” qui ont porté leurs fruits à travers la prise d’un certain nombre de mesures dans l’intérêt du citoyen et de l’entreprise, faisant part de sa satisfaction quant à l’atteinte des objectifs fixés dans le projet du Comité national de l’environnement des affaires (CNEA) et le classement du Maroc en deuxième position dans la région Moyen-Orient et Afrique du Nord (MENA) et à la troisième place en Afrique.

Le chef du gouvernement a félicité tous les secteurs, les institutions constitutionnelles, les hommes d’affaires, les parlementaires et les chambres professionnelles qui ont participé à ce chantier important.

Il a aussi affirmé que le gouvernement est prêt à poursuivre les efforts qui facilitent l’environnement des entreprises, insistant sur l’encouragement de la dématérialisation, le soutien aux entreprises et l’amélioration des conditions de vie des citoyens.

Par ailleurs, M. El Otmani s’est réjoui des précipitations qu’ont connues de nombreuses régions du Royaume, considérant que “la sécurité de l’eau est importante pour le citoyen, l’agriculteur et l’éleveur”.

Le chef du gouvernement a souligné que le Plan national de lutte contre les effets de la vague de froid est “prêt”, précisant et que “l’intervention des autorités locales, provinciales, préfectorales ou centrales se fera en fonction de l’urgence”. Il a ajouté avoir demandé au ministre de l’Intérieur de faire prendre les mesures nécessaires et de demander aux secteurs concernés d’intervenir “au moment opportun”.

Dans son allocution, M. El Otmani a par ailleurs indiqué que SM le Roi porte un intérêt particulier au Plan d’action national en matière de démocratie et des droits de l’Homme, soulignant que le Souverain a décidé que le ministre d’État chargé des droits de l’Homme, Mustapha Ramid, mette en place un plan d’exécution de ce chantier.

Le chef du gouvernement a relevé que la mise en place de ce plan d’exécution “va conférer une dimension nationale plus grande à ce chantier “qui ne concerne pas uniquement le gouvernement, mais d’autres institutions constitutionnelles, la société civile, le secteur privé et tous les partenaires”.