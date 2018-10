L’AMSSNuR a octroyé 1500 permis d’installations et d’activités mettant en jeu des sources de rayonnements ionisants (Chef du gouvernement)

vendredi, 26 octobre, 2018 à 16:39

Rabat – Le Chef du gouvernement, Saâd Eddine El Othmani, a affirmé que l’Agence Marocaine de Sûreté et Sécurité nucléaires et radiologiques (AMSSNuR) a attribué 1500 permis aux installations et activités mettant en jeu des sources de rayonnements ionisants.