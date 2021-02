Lancement de la 2ème tranche du projet de développement de la filière du caroubier dans la province d’Al Haouz

lundi, 8 février, 2021 à 19:48

Commune de Tazart (province d’Al Haouz) – Le coup d’envoi de la deuxième tranche du projet de développement de la filière du caroubier dans la province d’Al Haouz, pour un investissement estimé à 54,8 millions de DH (MDH), a été donné, lundi dans la commune de Tazart.

Ainsi, le ministre de l’Agriculture, de la Pêche Maritime, du Développement Rural et des Eaux et Forêts, Aziz Akhannouch, qui était accompagné du gouverneur de la province, Rachid Benchikhi, a procédé au lancement de ce projet de plantation du caroubier sur 1.774 Ha dans les collectivités territoriales d’Abadou et Tazart et ce, dans le cadre d’un programme global d’agriculture solidaire programmé au niveau de ladite province dans le cadre de la stratégie “Génération Green 2020-2030”.

Ce projet, qui sera réalisé durant la période 2021-2022, prévoit la plantation de 1.774 ha de caroubier, la réhabilitation des séguias sur une longueur de 7 km et la réalisation d’une piste de 7 km, outre l’accompagnement et la formation des bénéficiaires.

Ledit projet, qui vise à améliorer le revenu des agriculteurs (20.000 DH/Ha) et à lutter contre la désertification, permettra d’atteindre à terme une production annuelle de 5.500 T et de créer 50.000 jours de travail par an.

Dans une déclaration à la presse à cette occasion, M. Akhannouch a mis en évidence l’importance économique et sociale de ce projet à l’échelle locale et nationale, compte tenu que la filière du caroubier jouit d’une place de choix au Maroc, ce qui en fait le premier exportateur mondial en la matière.

Et le ministre d’ajouter que la stratégie “Génération Green 2020-2030” a consacré de grandes superficies à la plantation du caroubier afin de renforcer la position de cette filière au sein du système agricole national et de la chaîne d’exportation.

De son côté, le président de l’Association Boughanem pour le développement et la coopération agricole (porteuse du projet), Khalifa El Mesfioui, a indiqué que le projet de plantation du caroubier dans la province suscite de grands espoirs pour les agriculteurs et la population locale, en particulier en termes de création d’opportunités d’emplois.

Dans une déclaration à la MAP, M. El Mesfioui a expliqué que la première tranche de ce projet, qui consistait en la plantation de 400 hectares de caroubier dans la commune de Tazart, a été une expérience réussie sur tous les plans, soulignant la contribution dudit projet à la création de la valeur ajoutée sur le marché.

Ce projet, dont le coût total s’élève à 137,7 MDH, s’inscrit dans le cadre d’un programme global d’agriculture solidaire programmé au niveau de la Province d’Al Haouz.

Il concerne plusieurs communes (Tazart, Abadou, Tidili, Mesfioua, Touama, Tameguert et Tighedouine) sur une superficie globale de 4.374 Ha et devrait profiter à 1.700 agriculteurs.