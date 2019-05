Lancement de l’opération “Child to Child” de lutte contre la non-scolarisation et l’abandon scolaire

mercredi, 22 mai, 2019 à 21:18

Assilah-Le ministre de l’Education nationale, de la Formation professionnelle, de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, Saïd Amzazi, et la représentante de l’UNICEF au Maroc, Giovanna Barberis, ont procédé, mercredi à l’école communautaire Mejlaou, au lancement officiel de l’opération “Child to Child” (de l’enfant à l’enfant), organisée sous le thème : “Agissons tous ensemble pour garantir le droit à la scolarisation”.