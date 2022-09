Lancement du dialogue national de l’urbanisme et de l’habitat

samedi, 17 septembre, 2022 à 11:44

Rabat – La ministre de l’Aménagement du Territoire National, de l’Urbanisme, de l’Habitat et de la Politique de la Ville, Fatima Ezzahra El Mansouri, a lancé, sous le Haut Patronage de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, le Dialogue National de l’Urbanisme et de l’Habitat, lors d’une cérémonie officielle, présidée par le chef du gouvernement et en présence de ministres et des représentants des départements ministériels concernés, d’instances constitutionnelles, d’établissements publics, d’organismes professionnels.

“Le Dialogue National de l’Urbanisme et de l’Habitat entre dans le cadre de la mise en ouevre des Hautes Instructions Royales visant à permettre aux Citoyens de bénéficier d’un logement décent et de qualité et à encourager l’investissement productif”, a déclaré, vendredi à Rabat, Mme El Mansouri lors de cette cérémonie.

Et d’ajouter que “ce dialogue national revêt une importance particulière car il permettra d’implémenter un nouveau modèle de développement au niveau de l’Habitat et de l’Urbanisme, d’asseoir un cadre de référence national pour un développement urbain transparent, équitable, durable et incitatifs, de proposer une offre en logement prenant en compte les exigences sociales, économiques et territoriales, d’établir un programme d’appui pour la promotion de territoires ruraux inclusifs et résilients et également de mettre en place une approche intégrée visant la sauvegarde et la revalorisation du patrimoine bâti”, indique le ministère dans un communiqué.

Ces concertations visent également à réduire les disparités territoriales et à opérer une rupture avec les politiques publiques qui ont montré leurs limites tout en capitalisant sur les acquis et en adoptant de nouveaux paradigmes.

La planification territoriale et la production d’espaces de vie se trouvent en première ligne pour accompagner cette transition urbaine et concrétiser ces transformations aux différentes échelles, régionales, métropolitaines, communales et auprès des différentes unités de voisinage, souligne la même source, relevant que l’ampleur des défis à venir impose la recherche de nouveaux modèles de planification et de modes d’habiter plus qualitatifs et plus innovants.

“La dynamique insufflée par Sa Majesté le Roi Mohammed VI, que Dieu l’Assiste, à travers tout le Royaume, et l’accélération des mutations des territoires, exige une planification fondée sur des outils innovants avec une capacité croissante en termes d’accompagnement et d’appui technique aux collectivités territoriales, aux investisseurs comme aux citoyens, en vue de conjuguer toutes les initiatives pour soutenir le processus de développement de notre pays, après une crise sanitaire et économique”, a fait valoir la ministre.

En effet, ce dialogue permettra d’apporter de nouvelles réponses aux multiples attentes exprimées par les citoyens et les investisseurs par rapport au coût du logement, à la démocratisation de l’accès au logement, la stimulation du secteur locatif, la prise en compte des aspects qualitatifs et de durabilité ainsi que l’intégration des notions de mixité sociale.

Le respect de l’équité sociale et spaciale doit reposer sur une meilleure connaissance des territoires et des outils d’intervention spécifiques et ciblés localement, souligne-t-on.

Aussi, dans le cadre de la mise en œuvre de la régionalisation avancée et de la déconcentration, le dialogue national sur l’urbanisme et l’habitat sera décliné au niveau des 12 régions du Royaume, le mercredi 21 septembre 2022 afin d’être à l’écoute des territoires, de l’échelle régionale à l’échelle communale. Ce sera une occasion de débat élargi, d’échange et de partage sur les problématiques liées à la planification urbaine, la production de logements décents répondant aux exigences des citoyens.

Les rencontres régionales verront l’organisation d’ateliers thématiques portant sur la planification urbaine, la gouvernance, l’offre en logement, le cadre bâti et l’appui au monde rural en vue de réduire les disparités territoriales.

Le Dialogue National de l’Urbanisme et de l’Habitat constituera aussi une opportunité pour la mise en place d’une nouvelle politique publique dans le domaine de l’Urbanisme et de l’Habitat, caractérisée par la convergence et l’harmonie des interventions sectorielles afin de répondre aux exigences du développement territorial dans toutes ses dimensions.