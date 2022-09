Lancement du second round du dialogue social (communiqué)

mercredi, 14 septembre, 2022 à 21:24

Rabat – Le second round du dialogue social a été lancé, mercredi, à l’initiative du Chef du gouvernement, Aziz Akhannouch, et en présence des ministres concernés, ainsi que des représentants des centrales syndicales et du patronat, annonce un communiqué du département du Chef du gouvernement.

Lors de ce nouveau round, tenu au Département du Chef du gouvernement, il a été convenu de la mise en place de commissions conjointes devant traiter les questions d’actualité, conformément à l’échéancier arrêté par l’accord du 30 avril 2022, portant notamment sur la révision du régime de l’impôt sur le revenu, la réforme des régimes de retraite et le réexamen d’un ensemble de législations du travail, précise le communiqué.

Il a été également convenu d’élaborer une vision commune pour la mise en place de l’Observatoire National du Dialogue Social et de l’Académie de la formation dans le domaine du travail, de l’emploi et du climat social, en tant que mécanismes d’accompagnement pour l’institutionnalisation du dialogue social, ajoute-t-on.

Sur le plan sectoriel, le gouvernement et les centrales syndicales ont salué l’évolution du dialogue social dans le secteur de l’enseignement, mettant aussi l’accent sur la nécessité d’accélérer la cadence des réunions entre le département de tutelle et les syndicats du secteur de l’enseignement les plus représentatifs au sujet du statut du personnel de l’enseignement, et ce, afin de trancher au sujet de cette question dans un délai raisonnable de manière à permettre d’inclure ses dispositions à impact budgétaire dans la loi de finances de l’année 2023.

Le communiqué souligne, par ailleurs, que ce round de dialogue social s’inscrit dans le cadre de l’attachement du gouvernement à mettre en œuvre la vision royale visant l’institutionnalisation du dialogue social et l’ériger après coup au rang de choix stratégique, notant que le gouvernement a veillé à cet égard, depuis son investiture, à nouer des partenariats solides avec les partenaires sociaux en vue d’asseoir les fondements d’un dialogue social sérieux et régulier et respecter l’ensemble des engagements sociaux inscrits dans le programme gouvernemental.

Et de rappeler, à ce propos, que le gouvernement a, en effet, respecté ses premiers engagements, en procédant dès le mois de septembre courant, à la mise en œuvre des résultats du dialogue social, et ce, à travers l’augmentation immédiate de 5 % du SMIG dans les secteurs de l’industrie, du commerce et des professions libérales, et de 10 % du SMAG dans le secteur agricole.

Le communiqué rappelle que le gouvernement a également veillé en matière de réforme des régimes de retraite, et dans le cadre de la mise en œuvre des dispositions de l’accord du 30 avril 2022, à réduire les conditions d’accès à la pension de vieillesse, qui passent de 3.240 jours de cotisation à 1.320 jours, avec la possibilité pour le bénéficiaire de la pension ayant atteint l’âge légal de la retraite et disposant des 1.320 jours de cotisation, de se voir restituer la part des cotisations salariales et patronales, en plus de la revalorisation des allocations familiales dans les secteurs public et privé, de l’augmentation du niveau de salaire minimum dans le secteur public qui passe désormais à 3.500 dirhams, de la suppression de l’échelle 7, de l’augmentation à 36 % du quota de promotion dans le grade pour la catégorie des fonctionnaires, ainsi que d’autres mesures visant à améliorer la situation des salariés des secteurs public et privé.

Par ailleurs, le gouvernement qui a veillé à respecter la totalité de ses engagements contenus dans l’accord du 30 avril 2022, a pris l’initiative, vendredi 9 septembre, à l’occasion de la tenue du Conseil d’administration de la CNSS, et en réponse aux revendications et propositions des centrales syndicales, d’adopter une augmentation de 5 % des pensions, au profit des retraités du secteur privé partis à la retraite jusqu’à la date du 31 décembre 2019, avec une augmentation minimale mensuelle de 100 Dirhams et à effet rétroactif à compter du 1er Janvier 2020, indique-t-on de même source.

Ce premier round s’est tenu en présence de Nadia Fettah Alaoui, ministre de l’Économie et des Finances, Chakib Benmoussa, ministre de l’Éducation Nationale, du Préscolaire et du Sport, Younes Sekkouri, ministre de l’Inclusion économique, de la Petite entreprise, de l’Emploi et des Compétences, Faouzi Lakjaa, ministre délégué auprès de la ministre de l’Économie et des Finances, chargé du Budget, Mustafa Baitas, ministre délégué auprès du Chef du gouvernement chargé des Relations avec le Parlement, Porte-parole du gouvernement et Ghita Mezzour, ministre déléguée auprès du Chef du gouvernement chargée de la Transition numérique et de la Réforme de l’Administration.

Ce round a été également marqué par la présence des délégations représentant l’Union Marocaine du Travail ( UMT), conduite par le secrétaire général, Miloudi Moukharik, l’Union Générale des Travailleurs au Maroc (UGTM), conduite par Khadija Zoumi, la Confédération Démocratique du Travail (CDT), conduite par les vices Secrétaires Généraux, Alami Houir et Bouchta Boukhalfa, ainsi que d’une délégation de la Confédération Générale des Entreprises du Maroc (CGEM) dirigée par son président Chakib Alj, et d’une autre délégation de la Confédération Marocaine de l’Agriculture et du Développement Rural (Comader), conduite par Mohamed Ammouri.