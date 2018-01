L’annulation des permis miniers pour non-respect des lois a commencé et ne s’arrêtera pas (M. El Othmani)

jeudi, 4 janvier, 2018 à 15:52

Rabat- L’annulation des permis miniers pour non-respect des lois est un chantier désormais ouvert qui ne s’arrêtera pas, a affirmé jeudi le Chef du gouvernement, Saad Eddine El Otmani, regrettant la mort de deux jeunes dans une ancienne mine de charbon à Jerada.

M. El Otmani, qui s’exprimait lors de la réunion hebdomadaire du Conseil de gouvernement, s’est dit ému pour cet incident “tragique et regrettable”, précisant que dès que l’incident s’est produit, le gouvernement a pris contact de manière continue avec les autorités provinciales et les services extérieurs des différents ministères et a tenu des réunions successives.

“Notre approche, à Jerada ou ailleurs, repose sur l’écoute et la satisfaction des revendications légitimes dans le cadre du possible”, a-t-il dit.

M. El Otmani a évoqué les problématiques que connaît le secteur minier au Maroc, faisant savoir que le gouvernement est conscient des problèmes posés par l’octroi des permis miniers, relatifs aussi bien au non-respect des engagements contenus dans les cahiers de charge qu’au non-respect des procédures d’octroi des permis ou des droits de la main d’œuvre.

Il a fait état, dans ce cadre, de l’annulation récemment de 1.400 permis miniers au niveau national, soulignant qu’il s’agit là d’un chantier qui a commencé et qui ne s’arrêtera pas.

Il a aussi indiqué que le gouvernement a octroyé d’autres permis à ceux qui peuvent exploiter des mines dans le cadre de la loi et le respect total des droits de la main d’œuvre.

Dans la même veine, M. El Otmani a rappelé les promesses d’octroi de nouveau permis dans cette ville de l’est du pays et dans d’autres zones, ainsi que la création de coopératives dédiées aux exploitants des mines, soulignant que le gouvernement se penchera sur ces solutions et sur d’autres, tout en restant en contact continu avec les citoyens.

Depuis la mort des deux jeunes à Jerada, un dialogue s’est ouvert et les autorités locales ont déployés d’énormes efforts, avec les représentants des services extérieurs, au niveau régional et local, a-t-il noté, rappelant en outre la visite dans la région du ministre de l’Énergie et des mines, qui a discuté avec les parties concernées et les représentants des jeunes de Jerada, et l’étude en cours de plusieurs revendications.

Le Chef du gouvernement a mis l’accent sur la nécessité de reconnaître qu’il y a des régions au Maroc qui tardent à profiter des fruits du développement que connaît le Royaume, précisant que ces régions nécessitent davantage d’intérêt.

C’est ce qui va se passer à Jerada à travers la mise en œuvre aussi bien des anciennes promesses de développement que de nouveaux programmes afin que les jeunes de la ville puissent trouver un travail décent et vivre dans la dignité, a-t-il rassuré.