“L’Appel d’Al-Qods”, une consécration des positions de SM le Roi à l’égard de l’identité de la ville sainte

vendredi, 5 avril, 2019 à 0:00

Rabat – Le Chef du gouvernement, Saâd Dine El Otmani, a souligné que la signature, samedi dernier à Rabat, par SM le Roi Mohammed VI, Amir Al-Mouminine, et Sa Sainteté le Pape François de “l’Appel d’Al-Qods”, constitue une consécration de l’identité particulière de la ville sainte.

M. El Otmani a affirmé que “les positions de SM le Roi Mohammed VI et du Maroc ont été réitérées lors de la visite du Pape à Rabat et de la signature de l’Appel d’Al Qods par le Souverain et le Pape”, a indiqué le ministre délégué chargé des relations avec le parlement et la société civile, porte-parole du gouvernement, Mustapha El Khalfi, dans un communiqué lu lors d’un point de presse à l’issue du Conseil.

La position du Royaume, a poursuivi le Chef du gouvernement, “a été accueillie avec grande satisfaction par les Nations Unies et l’UNESCO pour son apport à la préservation des monuments et de l’identité d’Al Qods Acharif, comme elle a été hautement saluée par le Sommet arabe”.

“Le Maroc demeurera ferme, fort et inébranlable dans ses positions et ne peut pas adopter une attitude laxiste sur les causes décisives” a-t-il soutenu, soulignant que ces positions “procèdent du leadership de SM le Roi dans ce domaine en Sa qualité d’Amir Al-Mouminine et Président du comité d’Al Qods Acharif”.

Il a rappelé, dans ce sens, la mobilisation constante et forte du peuple marocain entier pour la défense de ces causes, notamment la question palestinienne, mettant en avant les grandes marches organisées en guise de soutien au peuple palestinien, et qui reflètent l’engagement du peuple marocain et son appui constant aux causes justes, en dépit des entraves et des positions de certains qui veulent discréditer cette cause.

M. El Otmani a mis en exergue, de même, le rayonnement du Maroc et le leadership de SM le Roi Mohammed VI sur des questions importantes. Rappelant, à ce propos, la visite de SM le Roi le Souverain du Royaume hachémite de Jordanie le Roi Abdallah II au Maroc, il a noté que SM le Roi a réitéré, en Sa qualité de Président du comité d’Al Qods Acharif, la position claire du Maroc vis-à-vis de la question d’Al Qods en tant que cause capitale et décisive, soulignant l’engagement du Royaume à poursuivre ses efforts aux côtés de ses frères pour la défense de cette question.

Il a affirmé que le communiqué rendu public au terme de la visite au Maroc du souverain du Royaume hachémite de Jordanie “a exprimé un refus catégorique de toute atteinte à l’identité arabe, islamique et chrétienne des lieux saints, estimant que tout changement de l’identité de la ville sainte est inacceptable”.

Le communiqué a été également clair au sujet de certaines tentatives visant à modifier l’identité du Golan occupé soulignant que le Golan est une terre syrienne occupée et que toute déclaration, décision ou acte contraire constituent une violation de la légalité et des résolutions internationales, a ajouté le Chef de gouvernement.