L’approvisionnement des marchés assuré en quantités suffisantes pour les mois à venir

vendredi, 20 mars, 2020 à 0:13

Rabat- Le ministre de l’Industrie, du Commerce et de l’Economie verte et numérique, Moulay Hafid Elalamy, a affirmé jeudi que l’approvisionnement des marchés est “assuré en quantités suffisantes pour les mois à venir”.

Lors d’une conférence de presse conjointe avec le ministre de l’Intérieur, Abdelouafi Laftit, et le ministre de la Santé, Khalid Ait Taleb, au cours de laquelle l’état d’urgence sanitaire a été déclarée à partir de vendredi à 18h00 jusqu’à nouvel ordre, M. Elalamy a précisé que les commerces et magasins de vente des produits utilisés tous les jours par les citoyens, resteront ouverts.

Le ministre a ajouté que “les camions de transport des marchandises sont également disponibles”, tout en insistant qu’”aucun problème ne devrait se poser” à cet égard dans les semaines et les mois à venir.

De son côté, M. Ait Taleb a indiqué que le Maroc “a pris des mesures importantes qui ne sont pas faciles” après l’apparition de cas de contamination locale au nouveau coronavirus, affirmant que ces mesures préventives ont permis de maintenir l’épidémie sous contrôle.

Le ministre de la Santé qui a exhorté les citoyens à se conformer aux mesures prises par les autorités, a souligné que les professionnels de la santé, dans les secteurs public et privé, sont mobilisés pour enrayer la propagation du coronavirus.

Dans un communiqué, le ministère de l’Intérieur a indiqué qu’afin de préserver la santé et la sécurité de la société marocaine, et dans un esprit de responsabilité et de solidarité nationale et après la constatation de la contamination de citoyens résidant au Maroc par le nouveau coronavirus, il a été décidé de déclarer “l’Etat d’urgence sanitaire” et la restriction de la circulation à partir de vendredi à 18h00 et jusqu’à nouvel ordre, comme seul moyen inévitable pour garder le coronavirus sous contrôle.

L’Etat d’urgence sanitaire, a expliqué le ministère, ne signifie pas l’arrêt de l’activité économique, mais la prise de mesures exceptionnelles imposant la limitation du mouvement des citoyens, ajoutant que le fait de quitter le domicile sera conditionné par l’obtention d’un document officiel auprès des agents d’autorité selon les conditions suivantes:

-Se rendre au travail pour les administrations et les établissements ouverts, dont les sociétés, les usines, les travaux agricoles, les locaux et espaces de commerce en rapport avec la vie quotidienne du citoyen, les pharmacies, les secteurs bancaire et financier, les stations d’approvisionnement en hydrocarbures, les cliniques et cabinets médicaux, les agences des sociétés de télécommunications, les professions libérales indispensables et les locaux de vente des produits d’hygiène.

A ce propos, le déplacement sera autorisé uniquement pour les personnes dont la présence sur le lieu de travail est nécessaire et sera conditionné par la délivrance d’une attestation dûment signée et cachetée par leurs supérieurs au travail, a insisté le ministère de l’Intérieur.

-Le déplacement pour l’approvisionnement en produits nécessaires à la vie quotidienne dans le périmètre du lieu de résidence, ou pour recevoir les soins nécessaires ou pour se procurer les médicaments auprès des pharmacies.