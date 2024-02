L’artisanat, pilier essentiel de préservation du patrimoine matériel et immatériel (M. Akhannouch)

mercredi, 28 février, 2024 à 17:26

La Cour des comptes a rendu public, mercredi, son rapport sur l’audit des comptes des partis politiques au titre de l’année 2022 et ce, dans le cadre des missions et compétences qui lui sont dévolues en vertu de la Constitution (article 147), la loi organique relative aux partis politiques (article 44) et la loi formant code des juridictions financières (article 3).