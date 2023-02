L’Autriche salue le leadership du Maroc dans la région et son rôle en tant que pôle régional de stabilité (Déclaration conjointe)

mardi, 28 février, 2023 à 15:05

Rabat- L’Autriche a salué le leadership du Maroc dans la région et le rôle du Royaume en tant que pôle régional de stabilité.

Dans la Déclaration conjointe adoptée à l’issue de la réunion, mardi à Rabat, entre le Chef du gouvernement, Aziz Akhannouch, et le Chancelier fédéral d’Autriche, Karl Nehammer, l’Autriche s’est également félicitée du rôle du Maroc en tant que relais de croissance et de développement en Afrique.

Les deux Chefs de gouvernement marocain et autrichien, précise la Déclaration, ont souligné, par ailleurs, les rôles constructif et positif du Maroc et de l’Autriche dans le maintien de la paix et de la stabilité dans leurs régions respectives.

L’Autriche s’est aussi félicitée de la reprise et du développement régulier des relations entre le Maroc et Israël, poursuit le document qui indique que le Royaume et l’Autriche ont souligné le potentiel des relations avec Israël pour la paix, la sécurité et la prospérité dans la région.

Les deux parties ont également confirmé leur engagement à l’égard de la solution à deux États où deux États démocratiques, Israël et la Palestine, vivent côte à côte en paix à l’intérieur de frontières sûres et reconnues, conformément au droit international et aux résolutions pertinentes des Nations Unies.