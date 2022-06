L’aviculture marocaine a connu un développement appréciable durant les deux dernières décennies (M. Sadiki)

vendredi, 24 juin, 2022 à 10:40

Marrakech – L’aviculture marocaine a connu un développement appréciable durant les deux dernières décennies, notamment sous l’impulsion du Plan Maroc Vert (2008-2020) et actuellement grâce à la stratégie “Génération Green” (2020-2030), a affirmé, jeudi à Marrakech, le ministre l’Agriculture, de la Pêche maritime, du Développement rural et des Eaux et Forêts, Mohammed Sadiki.