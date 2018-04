Le conseil de gouvernement adopte le projet de loi portant approbation de la convention de non double imposition entre le Maroc et le Bangladesh

jeudi, 5 avril, 2018 à 17:23

Rabat- Le conseil de gouvernement, réuni jeudi, a adopté le projet de loi portant approbation de la convention de non double imposition et contre l’évasion fiscale entre le Maroc et le Bangladesh, signée le 28 février 2018, a indiqué le ministre délégué chargé des Relations avec le parlement et la société civile, porte-parole du gouvernement, Mustapha El Khalfi.