Le Conseil de gouvernement adopte un projet de décret portant création de nouveaux cercles et caïdats

jeudi, 10 mai, 2018 à 19:27

Rabat – Le Conseil de gouvernement, réuni jeudi à Rabat, a examiné et approuvé le projet de décret N 2.18.333 portant création de nouveaux cercles et caïdats, après l’amendement du décret 2.15.402 du 22 juin 2015, portant fixation, selon les Préfectures et Provinces, la liste des Cercles, Caïdats et Communes du Royaume ainsi que le nombre des membres à élire au niveau du Conseil de chaque commune.