Le Conseil de gouvernement adopte un projet de décret relatif aux indemnités de garde, d’astreinte et de permanences au sein des établissements de santé

jeudi, 10 mai, 2018 à 19:38

Rabat – Le Conseil de gouvernement a adopté, jeudi à Rabat, le projet de décret n° 2.17.445 modifiant et complétant le décret n° 2.06.623, publié le 13 avril, relatif aux indemnités de garde, d’astreinte et de permanences au sein des établissements de santé relevant du ministère de la Santé et des Centres hospitaliers universitaires.