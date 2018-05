Le Conseil de gouvernement adopte un projet de loi sur la double imposition et la prévention de l’évasion fiscale entre le Maroc et la République du Congo

jeudi, 31 mai, 2018 à 17:30

Rabat – Le Conseil de gouvernement, réuni jeudi, a examiné et adopté le projet de loi n° 39.18 portant approbation de la convention tendant à éviter la double imposition et la prévention de l’évasion fiscale en matière d’impôt sur le revenu, signée entre le gouvernement du Maroc et son homologue de la République du Congo le 30 avril 2018 à Brazzaville, a indiqué, le ministre délégué chargé des Relations avec le Parlement et la Société civile, porte-parole du gouvernement, Mustapha El Khalfi..